Тимошенко: «Мы не дадим мафии сфальсифицировать президентские выборы»

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила «не даст мафии на этот раз сфальсифицировать выборы».

Об этом она заявила во время встречи со студентами и преподавателями Запорожского национального технического университета, говорится на сайте партии.

Следующие выборы лидер «Батьківщини» считает важным моментом, когда Украина будет иметь право не только перезагрузить власть, но и преодолеть кризис.

«Мы не дадим мафии на этот раз сфальсифицировать выборы. Им осталось уже 5 месяцев. Это у них такой «дембельский» аккорд. С этого властного корабля начинают бежать крысы. И они захватывают с собой все, что плохо лежит», – отметила политик.

Как заверила Юлия Тимошенко, у «Батьківщини» есть сильная команда, которая не допустит фальсификаций на участках.

«У нас минимум 20 человек на каждом участке (а у нас их 30 тыс.) обученных, как не допустить фальсификаций. Привлеченные сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать», - убеждена она.

Лидер партии предупредила, что система, лицом которой сегодня является Порошенко, имеет админресурс и будет использовать его. К тому же, власть уже использует технологию разделения страны. Из действующего президента «лепят» патриота, а всех остальных объявляют «руками Кремля».

«Но важно разобраться, если «патриот» платит сотни миллионов долларов ежегодно в бюджет страны-агрессора, а против «руки Кремля» Россия применяет санкции, – тогда кто есть кто в этой ситуации?» – спросила Юлия Тимошенко.

Она предположила, что на выборы могут выдвинуть 40 кандидатов от президента, 3-4 из которых будут реальными кандидатами, а остальные - технологические кандидаты, которые «имеют целью размыть оппозиционный сектор».

Юлия Тимошенко надеется, что студенты как интеллектуальная часть общества смогут разобраться, кто есть кто, и не вестись на такие филигранные технологии.

Лидер партии призвала молодежь принять участие в разработке нового курса и Нового экономического курса, которые в корне изменят ситуацию в Украине: «У нас есть четкий, понятный и сильный путь. У нас есть все для того, чтобы показать высокий класс, как Украина может стать одной из сильнейших стран Европы».