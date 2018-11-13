На Николаевщине ожидают дождь и снег

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На территории Николаевской области с 14 ноября ожидают ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

«По прогнозу синоптиков 14 ноября и последующие несколько суток на территории Николаевской области ожидается выпадение осадков в виде дождя со снегом, колебания температуры воздуха от -5 до +3 градусов. Указанные погодные явления могут вызвать гололед на дорожном покрытии», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть максимально внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, скоростных режимов, держать дистанцию ​​и по возможности воздержаться от поездок. Также в САД напомнили  о необходимости смены летней резины на зимнюю.

Тарас Леонтян

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русскийобщество