В Николаеве представили нового начальника криминальной полиции ГУНП

Сергей Сидоренко Временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ Нацполиции - начальником криминальной полиции в Николаевской области назначили полковника полиции Сергея Сидоренко.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сергея Сидоренко коллективу 14 ноября представил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Тихонов.

Как известно, Сергей Сидоренко сменил на этой должности Евгения Нестеренко, который был назначен при начальнике ГУНП Юрие Морозе. По словам собеседника «Преступности.НЕТ» в Главке, Нестеренко теперь будет занимать должность в Главном аппарате Национальной полиции Украины.

Справка:

Сергей Сидоренко родился в 1980 году. В органах внутренних дел служит с 1997 года, имеет высшее юридическое образование - окончил Запорожский юридический институт. Работал преимущественно на оперативных должностях в уголовном розыске. Предыдущая должность - начальник Новокаховского отдела полиции ГУНП в Херсонской области.

Согласно декларации Сидоренко, за 2017 год он заработал 159 тысяч 51 гривну. Также он задекларировал дом сестры в Херсоне на 64,2 квадратных метра. Больше в декларации Сидоренко нет никаких сведений о ценностях и имуществе.