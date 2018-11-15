Полиция разыскивает двух без вести пропавших жителей Николаевщины

Полиция разыскивает двух жителей Николаевщины, Андрея Шевченко и Анатолия Дашкова, которые исчезли без вести.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Шевченко Андрея Александровича, 1979 года рождения, разыскивает Заводский отдел полиции. Он ушел 13 ноября из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, лицо овальное.

Был одет в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета, шапку и обувь черного цвета. При себе имел сумку светлого цвета.

Кроме того, Южноукраинское отделение полиции ищет Дашкова Анатолия Викторовича, 1985 года рождения. Житель Южноукраинска еще в мае поехал на заработки в Киев и в настоящее время связь с ним отсутствует, а местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Особые приметы: имеет татуировку с левой и правой стороны грудной клетки в виде звезд и на левой ноге изображение рака без одной клешни.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить об этом в полицию.

Андрей Шевченко Анатолий Дашков

Относительно Андрея Шевченко просят обращаться в Заводской отдел полиции по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (099) 492-95-31, (0512) 34-11-98, 34-30-11 и 102. Информацию о пропавшем Анатолии Дашковом ждут в Южноукраинском отделении полиции по адресу: Южноукраинск, улица Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102.