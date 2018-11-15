На Кинбурнской косе расширят границы Национального парка «Белобережье Святослава»

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что расширение территории национального природного парка поможет сохранению и воспроизводству уникальных природных комплексов Кинбурнской косы и будет способствовать формированию национальной экологической сети.

Об этом он заявил, комментируя сегодняшнее решение правительства Украины «Об изменении границ НПП «Белобережье Святослава», сообщается на сайте Министерства.

К территории парка будет включено 272,4 гектара земель государственной собственности, которые расположены в Очаковском районе, и предоставляются ему в постоянное пользование. Из них 136,2 гектара земель уже входят в состав национального парка.

«Сегодня фактически была восстановлена ​​справедливость по отношению к естественному комплексу Кинбурнского полуострова, который имеет особую природоохранную и историко-культурную ценность. Участки, которые сегодня были внесены в территории парка, должны были туда войти еще в 2009 году при создании национального парка. Для этого были подготовлены соответствующие научные обоснования и получено согласование Очаковской РГА. Однако этого не произошло. Особенно ценные природные комплексы до 9 лет ждали предоставления природоохранного статуса на общегосударственном уровне», - рассказал Остап Семерак.

По словам Остапа Семерака данные участки являются местом массового гнездования и концентрации птиц во время сезонных миграций. Кроме того, на этой территории проживают краснокнижные виды животных, такие как: пушица, большой кроншнеп и средний, кулик-сорока, гадюка степная, полоз сарматский тому подобное. А растительный мир богат эндемиками Нижнеднепровский песчаной арены и видам, которые занесены в Красную книгу Украины.

Министр также отметил, что расширение границ поддержано и согласовано с общественностью и научными и природоохранными организациями.

Расширение территории будет осуществляться в течение 2019-2020 годов.

Напомним, что ранее суд признал, что Очаковская РГА незаконно отдала в частные руки участки в парке «Кинбурнская коса».