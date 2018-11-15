В Николаеве обсудили мирные инициативы Вадима Новинского

Предложенная лидером ОО «Партия Мира», народным депутатом Украины Вадимом Новинским детальная стратегия прекращения противостояния на Донбассе и поэтапного возвращения региона в состав Украины вызвала широкий резонанс в обществе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОО «Партия Мира».

«Сейчас, на старте президентской избирательной кампании, в тогу миротворцев рядятся даже те политики, которые ещё пару лет назад выступали с призывами «войны до победного конца», а, точнее, до последнего украинца. Однако сегодня они резко поменяли свою риторику. Причина – в том, что по данным различных соцопросов, более 70% граждан Украины выступает за мир на основе компромиссов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Вадим Новинский с самого начала конфликта выступал за его решение путём диалога и взаимных уступок. Поэтому его нынешние инициативы, которые СМИ определили, как «Мирный план Новинского» содержат тщательно разработанную «дорожную карту» восстановления верховенства права, законности и согласия на всей территории Украины.

«Это, а также ряд других вопросов обсудили на состоявшемся 14 ноября в Николаеве Круглом столе, участниками работы которого стали зам. председателя ОО «Партия Мира» Максим Гольдарб, член исполкома этой организации Юлия Ковалевская, активисты новосозданных структур ПМ, неравнодушные граждане. Организаторы мероприятия пригласили к обсуждению широкие круги общественности Николаевщины, чтобы не только разъяснить детали мирного плана, но и выяснить мнение людей», – сообщили в «Партии Мира».

Как подчеркнул Максим Гольдарб, война нужна только тем, кто обогащается за счёт военных поставок, тем, кто за лязганьем и бряцанием оружия скрывает свои преступления по разворовыванию государственного имущества, хищения из бюджета.

– Если ситуация будет законсервирована в нынешнем виде, то вряд ли наши потомки на карте увидят Украину в существующих границах. Именно поэтому возникло желание создать платформу, которая объединит благоразумных людей и разумные силы. Тех, которые понимают, что продолжение войны выгодно только небольшой кучке людей. Очень небольшой, – сказал Максим Гольдарб.

– Следствием войны в Украине стало то, что украинцы массово выезжают из страны, местные производители лишаются квалифицированных сотрудников, и уже сейчас украинский бизнес стал неконкурентоспособным. Это все звенья одной цепи – звенья разрухи, – уверен зам. председателя ОО «Партия Мира».

Юлия Ковалевская отметила, что общественная организация «Партия Мира» ставит своими целями не только восстановление мира на украинской земле, но и проведение коренных преобразований в государстве, в обществе, преодоление раскола и создание условий для недопущения конфронтации во всех сферах жизнедеятельности граждан нашей страны,

- Прежде всего Украине нужен мир. Но крепкий мир – это, кроме прочего, и поиск компромисса в вопросах недопущения противостояния политического, на религиозной почве, вокруг языковых вопросов, проблем трактовки исторического прошлого Украины, социально-экономических и прочих, – сказала Юлия Ковалевская.

Мирный план Вадима Новинского предполагает девять основных шагов:

1. В Украине необходимо законодательно закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы.

То есть, государство не должно навязывать гражданам ни вероисповедание, ни язык, ни какие-либо ценности.

2. Расширение полномочий регионов по итальянскому образцу (сохранение унитарного статуса государства с диверсификацией уровня интеграции регионов).

Это снимет остроту вопроса «особого статуса Донбасса», ведь все регионы получат расширение своих полномочий.

3. Необходим прямой диалог между украинской властью и властями самопровозглашенных республик.

Это сложный, но необходимый шаг. В достижении этой цели особорую роль может сыграть Церковь, взяв на себя функции посредника.

4. Деблокада Донбасса и восстановление торгово-экономических связей.

История говорит одну важную вещь: укрепление торговых связей – это укрепление мира.

5. Программа восстановления Донбасса и программа приоритетного развития отраслей экономики, актуальных для Донбасса.

Без Донбасса украинская экономика стала особенно уязвимой.

6. Поэтапный ввод миротворцев.

Самое главное – чтобы перестали стрелять. И чтобы Украина перестала платить за войну жизнями своих детей.

7. Граждане, живущие на территории, не подконтрольной Киеву, после воссоединения с Украиной должны получить полное избирательное право и все другие права наравне со всеми гражданами страны.

На сегодняшний день те «мирные планы», которые предлагаются представителями власти, предусматривают ограничение прав населения Донбасса, откровенно дискриминационные меры по отношению к ряду граждан.

8. Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории «ДНР»/»ЛНР», но и на всей территории Украины – должны быть разоружены и признаны незаконными.

9. Украина должна законодательно закрепить статус нейтрального и внеблокового государства, с полным запретом на размещение на ее территории иностранных военных баз и оружия массового уничтожения.

Юлия Ковалевская подчеркнула, что «Мирный план» Вадима Новинского базируется на выполнении Минских Соглашений. Ведь на сегодняшний день Минские Соглашения – это единственный правовой документ, фиксирующий путь к мирному урегулированию в Украине, поддержанный на уровне резолюции ООН. Других подобных документов, признанных мировой общественностью, нет.

Участники дискуссии пришли к тому, что без мира ни о каком развитии, ни о какой стабильности в государстве даже и речи быть не может. Мир – это самое главное, что необходимо Украине.

Эту точку зрения подтверждают и свежие результаты социологических исследований. В частности, на круглом столе были презентованы результаты исследования, проведенного тремя крупнейшими социологическими компаниями: КМИС, «Рейтинг» и Центром Разумкова. Исследование показало, что на вопрос «Чего больше всего не хватает Украине?», 64% опрошенных ответили: больше всего стране не хватает мира.

Отвечая на вопрос участников дискуссии, Максим Гольдарб отметил, что «Партия Мира» на сегодняшний день является не политической партией, а именно общественным движением. Ведь вопрос мира – гораздо шире, чем вопрос одной партии. Мир должен объединить всех.