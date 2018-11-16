«Мы упустили время на решение этой проблемы»: В Николаеве суд рассмотрит законность увольнения Шумилова с должности тренера по парусному спорту

В четверг, 16 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта признали, что упустили время на решение проблемы в КДЮСШ «Коммунаровец», так как дело по факту определения законности увольнения заслуженного яхтсмена и тренера Леонида Шумилова передано в суд.

Об этом речь шла на заседании комиссии, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На комиссию пришли те, кто выступал против такого незаконного увольнения Леонида Шумилова, так как он заслуженный тренер с именем, такая позиция нашла поддержку и в лице депутатов горсовета Сергея Исакова и Татьяны Сусловой (член выше упомянутой комиссии, - ПН). В частности они требовали, чтобы им объяснили целесообразность решения директора спортшколы Ивана Кулина.

Олег Машкин и Иван Кулин

Последний же заявил, что Шумилов неоднократно нарушал дисциплину, за что получал выговор и в последствии был уволен. При этом он отметил, что это ни в коем случае не личная неприязнь, так как с Шумиловым у него были рабочие отношения.

— Парусный спорт — специфический. Тренер фактически берет на себя ответственность за жизнь своих подопечных, учит обращаться с лодками. И за всю работу Шумилова не был травмирован ни один его воспитанник, что говорит о качестве его работы. А благодарных учеников сегодня — огромное количество, - заявила Суслова.

Начальник управления спорта горсовета Николаева Олег Машкин выступил в поддержку директора КДЮСШ и отметил, что подписал данное заявление, так как тоже видел в работе Шумилова некоторые недочеты и нарушения. В свою очередь он добавил, что дело по поводу увольнения Леонида Шумилова с должности тренера уже передано в суд, и результаты покажут законность действий Кулина.

Татьяна Суслова Сергей Исаков Лариса Веселовская (справа)

Некоторые присутствующие - тренера школы и родители учащихся в ней детей также выступили в поддержку директора КДЮСШ Ивана Кулина и отметили, что данный вид спорта не погибает, ведь есть еще два тренера, которые занимаются детьми. В свою очередь директор спортивного учреждения отметил, что без Шумилова наоборот стало даже лучше.

После этих слов, между депутатами и присутствующими начался длительный спор на повышенных тонах. Так, депутат Татьяна Суслова отмечала, что никаких дисциплинарных нарушений в работе Шумилова не было, а уволили его по надуманным причинам и зачитала часть заявления, в котором говориться, что Шумилов отказался выходить на субботник, а также демонтировать металлические аварийные конструкции, на которых стояли лодки.

— Чего он не выполняет? Не убирает конструкции, как завхоз? Он не должен этого делать. Я сейчас зачитаю вам, что такое дисциплинарный проступок, так вот ничего Шумилов из этого не совершил: ни кражи, ни порчи имущества, ни неисполнения своих трудовых обязанностей, ничего, - поддержала Суслову депутат Лариса Веселовская.

Дмитрий Сичко В итоге депутат Дмитрий Сичко отметил, что не в их компетенции заниматься вопросом законности увольнения тренера и его восстановления на работе, а так как дело находиться в суде, то они в принципе уже ничего не могут сделать, только после решения суда о незаконности, они смогут уволить директора Ивана Кулина и вернуть на должность тренера Леонида Шумилова. В частности он предложил, вернуться к этому вопросу после решения суда.

Его поддержали и остальные члены комиссии и все присутствующие, а напоследок депутат Татьяна Суслова, заявила, что «депутаты упустили время на решение этой проблемы, в силу различных причин» и сейчас из-за того, что дело в суде они не могут ничего сделать.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков на своей странице в Facebook назвал подчиненных мэра Александра Сенкевича «удивительными долб**бами». А причиной этому стало то, что директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин уволил Леонида Шумилова –тренера и по совместительству президента Николаевской областной Федерации парусного спорта. Это, по мнению Исакова, один из первых шагов на пути к ликвидации отделения парусного спорта в «Коммунаровце».