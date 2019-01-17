Экологи считают, что в этом столетии на Николаевщине 80 сел могут уйти под воду, а областной центр немного подтопит

За последующие 80 лет Николаевская область может быть частично подтоплена, включая сам город Николаев.

Об этом идет речь в исследовании Центра экологических инициатив «Экодія».

Исследователи утверждают, что причиной затопления может стать глобальное потепление, из-за которого уровень воды в реках и море может подняться.

В зону риска попали и села Николаевского района, которые находятся на побережье реки Южный Буг. Это - Радостный сад, Новобогдановка, Старая Богдановка, Сливино, Кирьяковка, Петрово-Солониха, Каменная Балка и Трихаты.

Николаев может быть частично подтоплен, а кроме него исследователи прогнозируют затопление Одессы, Херсона, Мариуполя, Бердянска, Керчи и других городов. Всего частично могут быть затоплены 34 города, а полностью – 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Кроме этого, 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами. По словам экспертов, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, чтобы это предотвратить.

В прогнозируемой зоне затопления могут оказаться объекты историко-культурного наследия. В частности: археологический памятник "Херсонес Таврический", основанный более две тысячи лет назад, а сейчас внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также поселение Борисфенида.

Напомним, в Организации объединенных наций (ООН) предупредили, что, если в ближайшие 10 лет не удастся удержать глобальное потепление на уровне полтора градуса Цельсия, то засухи, наводнения и экстремально высокие температуры могут угрожать сотням миллионов людей.