Николаевский ДПАУ продолжает работу над упрощением админуслуг – проводит публичные обсуждения процедур

Департамент по предоставлению административных услуг в течение последних нескольких месяцев прошлого года по поручению городского головы Александра Сенкевича проводил публичные обсуждения процедур предоставления админуслуг городскими службами с участием чиновников, депутатов горсовета и облсовета, представителями общественных советов и организаций, а также СМИ и другими заинтересованными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«Цель встреч - устранение административных барьеров по ведению хозяйственной деятельности, упрощение административных услуг и приведение их в соответствие с действующим законодательством, увеличение инвестиционной привлекательности города Николаева. В связи с этим, работа присутствующих была направлена ​​на просмотр и обсуждение информационных и технологических карт каждой государственной услуги», - говорится в сообщении.

В январе 2019 года состоялся второй этап вышеупомянутых публичных обсуждений - подведение промежуточных выводов относительно процедур предоставления административных услуг городскими службами. Заседания проходили, согласно предложенному графику, в помещении малого зала административного здания исполкома Николаевского городского совета в течение 3-х дней.

Так, 16 января докладчиками были департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета (директор Андрей Ермолаев) департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета (директор Вячеслав Булах); управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета (начальник Валентин Возчиков). Также присутствовали депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев, представители общественных организаций.

«По итогам данного заседания департаменту финконтроля предложили пересмотреть сроки предоставления разрешения на нарушение объекта благоустройства с целью его сокращения и разработать проект решения об утверждении порядка выдачи разрешений на нарушение объектов благоустройства непосредственно Николаевским городским советом. Департаменту энергоэффективности дали поручение пересмотреть государственную услугу «предоставление согласия на выполнение внутреннего утепления фасада многоквартирного жилого дома» с целью предоставления законных оснований для получения такой услуги. Необходимо обратиться в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для предоставления разъяснений по этому поводу», - идет речь в сообщении.

17 января состоялось второе заседание, в котором участвовали управление земельных ресурсов горсовета (начальник Александра Ефименко); управление градостроительства и архитектуры (начальник Андрей Цымбал). Также присутствовали депутаты Николаевского городского совета Вячеслав Карцев, Елена Киселева и представители общественных советов.

«По итогам заседания были сделаны замечания относительно пересмотра технологических карт управления земельных ресурсов Николаевского городского совета и управления градостроительства и архитектуры в части сокращения сроков и порядка прохождения документов. Необходимо пересмотреть все информационные и технологические карты, внести в них изменения и предоставить проекты для обсуждения», - передает пресс-служба.

18 января в заседании приняли участие управление коммунального имущества (начальник Мкртыч Мктрчян) и отдел учета и распределения жилья Николаевского городского совета (начальник Сергей Войтович). Также присутствовал депутат горсовета Вячеслав Карцев.

«По результатам просмотра, отдел учета и распределения жилья Николаевского городского совета откорректировал технологические карточки административных услуг, упростил процедуру прохождения документов и тем самым сократил сроки предоставления. Управлением коммунального имущества Николаевского городского совета были направлены письма в Министерство экономического развития и торговли Украины и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с целью получения разъяснений по принадлежности к административным услугам полномочий, осуществляемых управлением. В настоящее время ответ не поступал. Решили, по результатам ответа проинформировать департамент по предоставлению административных услуг и внести соответствующие коррективы в информационные и технологические карты», - идет речь в сообщении.

После встреч департамент по предоставлению админуслуг подготовит обобщение проделанной работы и передано на рассмотрение мэру Александру Сенкевичу.

В феврале 2019 при участии городского головы планируется провести третий этап публичных обсуждений, в ходе которых будут подведены итоги работы по учету субъектами предоставления административных услуг предыдущих предложений и исправления замечаний. После этого, на основании обновленных информационных и технологических карт каждой государственной услуги, планируется разработка и вынесение на рассмотрение и утверждение сессии Николаевского городского совета нового перечня административных услуг, предоставляемых исполнительными органами Николаевского городского совета и государственными органами.