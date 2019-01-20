В Украине смертность превышает рождаемость почти вдвое, - Госстат

В Украине смертность населения превышает рождаемость почти вдвое.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

«Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2018р. Составляла 42177,6 тыс. человек. В течение января-ноября 2018 г. Численность населения уменьшилась на 208,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госстат сообщал, что более четверти населения Украины находится за чертой бедности.