Студенты академии лидерства загорелись идеей нарисовать в Николаеве первый мурал

Студенты Украинской Академии Лидерства в Николаеве создали проект «МалюйМиколаїв», конечным результатом которого в идеале должен стать первый нарисованный мурал в городе. На данный момент проведен опрос горожан и от творческих николаевцев ожидают эскизы рисунка на стене.

Об этом сообщает «NikLife» со ссылкой на куратора проекта «МалюйМиколаїв» Дениса.

По его словам, идея возникла у команды молодых людей во время тренинга по проектному менеджменту.

- Люди из моей команды сошлись во мнении, что Николаев – серый город. И то, что было бы круто иметь такое движение, как муралы, и сделать город ярче, - рассказывает Денис.

На данном этапе авторы инициативы не готовы взвалить на себя тяжбы бюрократии, и поэтому лишь поинтересовались спросом горожан на настенные рисунки. Пока ребята только начали свою деятельность на уровне соцсетей и поиска партнеров, в частности, которые могут взять на себя материальную ответственность. В свою очередь некоторые люди стали писать и предлагать свою помощь в решении как проектных, так и технических вопросов.

Уже дан старт конкурсу на лучший эскиз для мурала. На электронную почту m.m.muraly@gmail.com до 29 января принимаются рисунки на тематику отношений между людьми, кино, искусства и литературы. В начале февраля при помощи опроса в соцсети будут выбраны лучшие эскизы, которые, возможно и станут прототипами первого николаевского мурала. Студенты уже получили несколько работ.

При этом Денис отмечает, что студенты даже рассматривают несколько вариантов зданий в центре города для изображения рисунка на их фасаде. Планируется, что это будет дом по одному из адресов – либо на проспекте Центральном, 267, либо на проспекте Центральном, 74, или же на улице Соборной, 14.

Как известно, ранее «NikLife» задавался вопросом отсутствия муралов в городе, как оказалось, создание муралов в Николаеве – это достаточно трудновыполнимая затея.