В США из Lego построили авто «Chevrolet» – понадобилось 335 тысяч деталей, 18 человек и более двух тысяч часов

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Автопроизводитель «Chevrolet» и компания Lego объединились, чтобы создать полноразмерную модель пикапа «Silverado» из деталей конструктора.

Об этом пишет Mashable. 

Компании объединились в рамках промокампании к мультфильму «Лего. Фильм 2». Silverado из конструктора получился почти два метра в высоту и шесть метров в длину. 

Модель весит полторы тонны, над ней работали 18 человек. На ее создание ушло две тысячи часов и больше 334,5 тысячи деталей конструктора. 

Два года назад «Chevrolet» уже строила из конструктора Lego «Бэтмобиль».

Напомним, что во Франции 20-летний коллекционер Lego и видеоблогер Луис, известный как republicattak, рассказал об ограблении в своей квартире. По его словам, 5 октября к нему вломились неизвестные, которые вынесли почти весь конструктор. Остальные наборы разломали и разбросали по дому, также выбили окно и разбили дверь.

Julia Davudenko

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русскийобщество