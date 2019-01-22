ЦИК зарегистрировала экс-главу ГФС Насирова кандидатом на пост Президента Украины

Роман Насиров Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата на пост Президента Украины Романа Насирова на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«В ЦИК 16 января 2019 гражданин Украины Насиров Р.М. лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост Президента Украины вместе с приложенными документами для регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассмотрев документы Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины «О выборах Президента Украины» и зарегистрировала кандидата на пост Президента Украины.

Таким образом, по состоянию на 21 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра и Насирова Романа.

Напомним, 11 декабря 2018 года суд восстановил экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию. Как известно, в 2017 Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен. 20 февраля НАБУ завело еще одно дело на Насирова – его подозревают в получении взятки.