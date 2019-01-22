Экс-глава службы безопасности Порошенко присоединился к команде Гриценко

Экс-заместитель Главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак вошел в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Об этом сообщил Виктор Трепак на своей странице в Facebook.

Трепак написал, что после участия в программе «Свобода Слова» он получил много сообщений с вопросами о том, значит ли участие в программе то, что он входит в команду Анатолия Гриценко.

- После вчерашней передачи «Свобода слова» на ICTV получил много звонков и смс с одним вопросом - значит мое участие в этой передаче, что я вхожу в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Отвечаю - да. Я принял такое решение. Честно признаюсь, что далось оно мне не просто, учитывая, что я не публичным политиком и всегда хотел заниматься конкретными практическими вопросами. И считал, что публичная деятельность и политика - это не мое. Но пока выбирать не приходится, потому что на этих президентских выборах решается судьба страны, - написал он.

Он подчеркнул, что сохранение независимости Украины зависит от трех известных общественных деятелей.

- Так сложилась ситуация, что сохранение независимой и суверенной Украины, дальнейшее ее демократическое развитие в значительной степени зависят от трех известных общественных деятелей - Святослава Вакарчука, Анатолия Гриценко и Андрея Садового. И это (хотят они или не хотят) возлагает на них колоссальную ответственность, отодвигая далеко на второй план личные планы и политические амбиции. Потому личное в данном случае просто бесподобным с судьбой Украины - ведь они действуют не как обычные люди, а как общественные лидеры, - добавил он.

Так же Трепак отметил, что времени на размышления относительно объединения фактически нет – решение нужно принимать уже сейчас.

- Надо сделать все, чтобы не дать возможности действующей олигархической власти на президентских выборах зацементировать свое правление, а антиукраинским силам - осуществить новый реванш, - подытожил Трепак.

Напомним, что ранее в Украине восстановили институт «смотрящих».