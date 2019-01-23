В Украине от гриппа привиты только 0,4% населения, - Минздрав

В Украине от гриппа вакцинировались всего около 0,4% граждан.

Об этом рассказала заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, сообщает Радио Свобода.

- Это достаточно мало и создает только индивидуальную защиту каждому из тех, кто вакцинировался... ВОЗ, чтобы остановить распространение гриппа, рекомендует вакцинировать не менее 70% группы риска. Это люди, которые ввиду профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные, пожилые люди. Если эти люди будут вакцинированы (на 70-75%), распространение гриппа можно будет остановить, - считает Артемчук.

Она подчеркнула, что сделать прививку от гриппа можно даже в разгар эпидемии.

Минздрав ожидает следующей волны гриппа в конце марта или апреле.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине за 10 дней от гриппа умерло 10 человек.