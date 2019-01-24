Ученые предложили новую версию, от какой болезни умер Александр Македонский

Доктор Кэтрин Холл из Университета Отаго предложила новое объяснение необычной смерти Александра Македонского.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Naked science».

Согласно выводам Холл, причиной смерти полководца стал синдром Гийена-Барре. Смерть Александра Македонского в 323 году до н.э. наступила спустя 10 дней лихорадки. На данный момент ученые предложили несколько объяснений его смерти: заражение малярией, лихорадкой Западного Нила или отравление ядовитым морозником или снадобьем на основе белой чемерицы. Вместе с тем, ни одна из этих версий не была доказана, а исследователи по-разному истолковывают исторические документы.

Теперь же Холл предложила еще одну версию, согласно которой смерть наступила вследствие синдрома Гийена-Барре, острой аутоиммунной воспалительной полинейропатии (множественное поражение периферических нервов). У большинства пациентов регистрируют признаки инфекции желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.

Ученая обратила внимание на это заболевание, поскольку тело Александра Македонского не демонстрировало признаков гниения на протяжении шести дней после смерти. Кроме того, заболевание не исключает других факторов, таких как повышенная температура, боль в животе и прогрессирующий паралич. Она считает, что болезнь началась с инфекции Campylobacter pylori, которая характерна для СГБ и известна своим широким распространением в то время.

Холл также отмечает, что раньше диагностирование смерти основывалось на наличии или отсутствии дыхания, но не пульса. Если учесть паралич и сниженную потребность в кислороде, то кажется вполне вероятным, что его дыхание могло стать практически незаметным. Отсюда она делает вывод, что полководца посчитали мертвым раньше времени. По мнению исследовательницы, смерть Александра Македонского наступила на шесть дней позже, чем считалось ранее.

Напомним, ранее археологи рассказали об античном поселении под Николаевом, которое разрушила армия Александра Македонского.