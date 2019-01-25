Мэр Киева на экономическом форуме в Давосе не сразу выговорил слово «digitalization»

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С городским головой Киева Виталием Кличко во время экономического форума в Давосе приключился небольшой словесный конфуз.

Видео конфуза в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Дубинский.

Так, при обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко не с первого раза смог произнести слово «digitalization». 

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления не смог посчитать своих заместителей и оговорился, что стало поводом для активного обсуждения пользователями социальных сетей.

Julia Davudenko

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русскийобщество