«Укрзалізниця» запустила продажу электронных билетов для людей с инвалидностью

«Укрзалізниця» запустила в тестовом режиме услугу покупки и резервирования билетов онлайн для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Бориса Козыря, который выступил инициатором запуска такой услуги.

Ранее, произвести подобную покупку можно было только в кассах железнодорожных вокзалов.

— Об этой проблеме три года назад мне рассказал наш земляк, «киборг» Александр Терещенко. После аэропорта ему предстоял долгий путь реабилитации в Киеве. Зачастую, он попросту отказывался использовать свое право на льготный билет, поскольку проще купить обычный билет онлайн, чем ехать с пригорода на вокзал. С 2016 года я неоднократно поднимал этот вопрос, как у себя на комитете, так и на уровне Министерства инфраструктуры и «Укрзалізниці». Моя позиция была и остается твердой: если законами Украины закрепляются право на льготы для граждан, то ни один государственный институт, или чиновник не имеет права ограничивать или отменять эти льготы по своему усмотрению, - рассказал Борис Козырь.

По словам главы «УЗ» Евгения Кравцова, при оформлении через Интернет информация об удостоверении, дающее право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени.

Также, Кравцов на своей странице в Facebook опубликовал видео как можно воспользоваться данной услугой.

Напомним, ранее Борис Козырь договорился с главой правления ПАО «Укрзалізниця» Евгением Кравцовым об изменении графика движения поезда «Николаев-Киев» так, чтобы он приходил в столицу около 6 утра.