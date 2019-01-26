В горздраве Николаева заявили, что эпидпорог по заболеваемости гриппа и ОРВИ в норме

Начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения не превышен.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Николаев».

– Эпидпорог у нас рассчитывается один раз в неделю по понедельникам. На понедельник, 21 января, десять процентов не хватало до эпидпорога. Какой будет он на понедельник следующий? Мы будем знать это 28 числа, уже в 11 - 12:00 дня. Очень много есть случаев, когда не обращаются к врачу, поэтому эти данные не могут войти в заболеваемость и тогда, конечно, эпидпорог будет ниже, чем действительно заболеваемость по городу, – рассказала начальница управления здравоохранения.