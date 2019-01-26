После аннексии Крыма и оккупации Донбасса избирателей в Украине стало больше на 1,4 миллиона, – предварительные данные Госстата

В предварительный список избирателей на президентских выборах 31 марта включены 35 миллионов 602 тысячи 855 человек, что больше на 1,4 миллиона, чем на внеочередных выборах в 2014 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей по состоянию на 31 декабря 2018 года.

В комментарии «Украинской правде» руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, от этой цифры сразу нужно отнять 985 тысяч 375 выбывших лиц, а также избирателей АРК Крым и оккупированных территорий, поскольку они не будут участвовать в выборах.

- Поэтому общее количество избирателей будет меньше, чем 35,6 миллиона. Ибо общее количество избирателей из года в год уменьшается, - сказал Стельмах.

Он добавил, что и эти данные не будут окончательными, так как в Госреестр постоянно вносят обновленные данные об избирателях.

Обновление данных происходит каждый месяц – добавляется информация о людях, которые изменили адрес, умерли, потеряли дееспособность и тому подобное. В тот месяц, когда проходят выборы, данные уточняют за 10 и за 4 дня до дня голосования.

– За эти 4 дня не может никто не умирать или не переезжать, где-то примерно 150 тысяч различных событий с избирателями происходит за эти дни. Но на фоне более 30 миллионов избирателей – это очень незначительный процент, - сказал Стельмах.

По заявлению избирателя или родственников умершего избирателя список можно изменить даже за день до выборов. Никакие изменения не вносятся в день голосования.

Проверить, есть ли вы и ваши родные в списке избирателей можно на сайте Госреестра избирателей во вкладке «Кабинет избирателя».

Издание также отмечает, что в списки избирателей Президента в 2010 году были внесены 36 миллионов 968 тысяч 41 человек. В первом туре Виктор Янукович победил свою соперницу Юлию Тимошенко с отрывом в 2,5 миллиона голосов больше.

Во втором туре выборов-2010 количество избирателей выросло на 83 тысячи 408 человек. Янукович победил с отрывом только в 887 тысяч 909 голосов.

На внеочередных выборах 2014 года в списке избирателей было 34 миллиона 214 тысяч 652 человека.

По данным Госстата, численность население Украины постоянно уменьшается и на 1 ноября 2018 года составила 42 миллиона 198,5 тысячи человек. В течение января-октября 2018 года численность населения уменьшилась на 187,9 тысячи человек.

Сейчас представители одного из кандидатов в президенты Анатолия Гриценко заявляют, что списки избирателей не менялись с 2015 года, поэтому в них может быть около 1,5 миллиона «мертвых душ». Это примерно 4% от общего числа избирателей.

Учитывая, что на предыдущих двухтуровых выборах разрыв между кандидатами составлял менее 1 миллиона голосов, количество избирателей в списке может значительно повлиять на результат голосования.

Напомним, что своим постановлением от 31 декабря 2018 года ЦИК закрыла избирательные участки на территории России.