Николаевщина имеет примеры «успешной истории» детей, – Вячеслав Бонь о развитии инклюзивного обучения

За короткий период реализации Программы инклюзивного образования на Николаевщине, область имеет примеры «успешной истории» детей.

О представительности успеха реализации реформы инклюзивного образования и положительные результаты детей рассказал первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, комментируя достижения Николаевщины на Всеукраинском Совете по инклюзивному образованию в пятницу, 25 января, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

В 2018 году, объявленным главой ОГА Алексеем Савченко годом образования и инклюзивного обучения в Николаевской области, пристальное внимание уделено развитию инклюзивно-ресурсных центров, созданию комфортных условий обучения для каждого ребенка. Поддержка Президента Украины и его жены в этом направлении позволила обустроить в области 19 ИРЦ, закупить необходимое оборудование и обеспечить квалифицированную подготовку педагогов.

Благодаря поддержке родителей, близких и родных, а также профессиональном предоставлению образовательных и других услуг, Николаевщина имеет своих героев среди учеников:

- Максим Аркуша и Юрий Прилепский - активные участники детского кукольного театра;

- Константин Дорох - главный герой спектакля «Соловей с одним крылом»;

- Никита Кучеренко - стал участником марафона в беге среди молодежи с особыми образовательными потребностями, победителем спортивных соревнований Специальной олимпиады;

- Олег Колесник, который передвигается на коляске, активно занимается плаванием и мечтает стать чемпионом Специальной олимпиады.