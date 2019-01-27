Николаевщина имеет примеры «успешной истории» детей, – Вячеслав Бонь о развитии инклюзивного обучения

За короткий период реализации Программы инклюзивного образования на Николаевщине, область имеет примеры «успешной истории» детей.
О представительности успеха реализации реформы инклюзивного образования и положительные результаты детей рассказал первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, комментируя достижения Николаевщины на Всеукраинском Совете по инклюзивному образованию в пятницу, 25 января, передает пресс-служба Николаевской ОГА.
В 2018 году, объявленным главой ОГА Алексеем Савченко годом образования и инклюзивного обучения в Николаевской области, пристальное внимание уделено развитию инклюзивно-ресурсных центров, созданию комфортных условий обучения для каждого ребенка. Поддержка Президента Украины и его жены в этом направлении позволила обустроить в области 19 ИРЦ, закупить необходимое оборудование и обеспечить квалифицированную подготовку педагогов.
Благодаря поддержке родителей, близких и родных, а также профессиональном предоставлению образовательных и других услуг, Николаевщина имеет своих героев среди учеников:
- Максим Аркуша и Юрий Прилепский - активные участники детского кукольного театра;
- Константин Дорох - главный герой спектакля «Соловей с одним крылом»;
- Никита Кучеренко - стал участником марафона в беге среди молодежи с особыми образовательными потребностями, победителем спортивных соревнований Специальной олимпиады;
- Олег Колесник, который передвигается на коляске, активно занимается плаванием и мечтает стать чемпионом Специальной олимпиады.
«Убежден, что такие «истории успеха» станут нормой для каждого особого ребенка. Хочу заверить, что совместными усилиями мы будем делать все возможное, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для получения качественного образования и смог самореализоваться, быть успешным и счастливым в дальнейшей жизни», – резюмировал Вячеслав Бонь.