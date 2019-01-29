Энергетическая таможня ГФС подвела итоги 2018 года

В четверг, 24 января, Энергетическая таможня Государственной фискальной службы провела итоговое аппаратное совещание, в котором подвела итоги по результатам работы таможни в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Энеретической таможни Украины.

На совещании присутствовали руководители профильных департаментов фискальной службы во главе с исполняющим обязанности главы ГФС Александром Власовым.

Начальник Энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский отметил, что не смотря на объективные причины - блокада Азова о стороны РФ, боевые действия на Востоке Украины, 2018 год был «продолжением стабильной деятельности для Энергетической таможни».

Также он добавил, что Энергетическая таможня ГФС является бюджетообразующей, которая перечислила в государственный бюджет 111 миллиардов гривен и стабильно обеспечила треть поступлений по таможенной системе. Прирост по таможенным платежам, относительно показателей 2017 года составил 18%.

В комментарии Преступности.НЕТ начальник Энергетической таможни ГФС в Николаеве Пахомов Сергей Иванович рассказал о работе поста «Южный» и о перспективах развития инфраструктуры, которая будет заниматься бункеровкой (заправка судна топливом, - ПН) на иностранные суда.

«Пост «Южный» Энергетической таможни ГФС, в зону деятельности которой входит Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская область – за 2018 год, дал более 11 миллиардов таможенных платежей, это почти на 21% больше, чем в 2017 год», - отметил он.

Также он рассказал, что из-за того, что в портах Украины практически отсутствует инфраструктура, занимающаяся бункеровкой на иностранные суда, они вынуждены бункероваться в других портах.

На вопрос о том, почему у нас нет бункеровки, он ответил, что эту отрасль «убили» при предыдущем режиме и что сейчас в планах стоит возвращение этой отрасли в Укриану.

«В перспективных планах стоит задание вернуть эту отрасль в Украину, ведь если бункеровка вернется в наши порты – это улучшит имидж Украины как транзитное Государство, даст возможность увеличить количество рабочих мест, возродится инфраструктура «бункеровочного флота» и структура таможенных складов, на которых это будет сохранятся и выдаваться на суда», - сказал он.

Что касается, Николаева – в перспективе создание таможенных складов под бункеровку и будут инвестиции под бункеровочный флот.

«Это будет во всех портах Николаевской области», - отметил Пахомов.

Справка: Энергетическая таможня Украины – специализированный территориальный орган ГФС, который занимается таможенным контролем энергоносителей. В обязанности входит кроме прочего декларирование природного и сжиженного газа, нефтепродуктов, электроэнергии.

В 1998 году структуру было реорганизовано. После структурных изменений таможенным контролем энергоносителей занималась Центральная энергетическая таможня, которую со временем переименовали в Энергетическую региональную таможню.

Возродилась структура относительно недавно – в 2014 году под действующим названием Энергетическая таможня ГФС (Государственной фискальной службы).