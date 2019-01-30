Киевские чиновники декларируют миллионные подарки от родственников-пенсионеров, - СМИ

Киевским чиновникам родственники-пенсионеры дарят миллионные подарки, которые они декларируют.

Об этом говорится в программе «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Один из счастливцев, которым удалось получить дорогие подарки, - начальник управления развития транспортной инфраструктуры КГГА Денис Сухов. В июне 2018 его мать подарила ему квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. Как объясняет сам Денис Иванович, такой подарок он получил в честь своего 33-летия. Его стоимость составляет около 1,7 миллиона гривен.

Также, в 2017 мать чиновника КГГА заняла сыну 900 тысяч гривен, которые он потратил на покупку автомобиля «Subaru Forester». В том же году чиновник получил почти 5 миллионов в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгин.

Денис Суховий согласился прийти в студию и прокомментировать ситуацию. Но на все вопросы о происхождении состояния он отвечал заученными фразами.

Более 4 миллионов гривен, подаренных наличных, задекларировал осенью 2018 начальник налоговой Деснянского района города Киева Олег Белецкий. По словам налоговика, такой презент ему сделал отец, отблагодарив за четверых внуков.

Игорь Белецкий провел 13 лет на государственной службе - работал в налоговой милиции, аппарате Верховной Рады и органах прокуратуры. Во времена Януковича занимал должность заместителя прокурора Львовской области. А в 2014 году был освобожден по закону о люстрации.

По версии Белецкого-младшего, подаренные средства отец накопил благодаря сбережениям с 90-х годов и продажи недвижимости. Как для бывшего госслужащего, недвижимости у него действительно немало. В 2017 году, уже после люстрации, он приобрел два дома общей площадью 335 кв.м в поселке Дмитровке под Киевом. Их совокупная стоимость колеблется в пределах 200-230 тысяч долларов.

За время работы Игоря Белецкого во Львове его жена с нулевыми доходами обзавелась там 180-метровым домом и тремя квартирами общей площадью 243 «квадрата». Одна из этих квартир сначала была предоставлена прокурору в качестве служебного жилья, а затем - приватизирована.

Но какую именно недвижимость продал отец, чтобы подарить сыну 4 млн - так и не понятно, ведь вся описанная коллекция жилья до сих пор остается в собственности семьи чиновников.

Ежегодно много подарков в декларации у начальницы управления ГФС города Киева Оксаны Нечепорук. В 2015 году ее бывший муж Максим Мухин получил в подарок от своего отца-пенсионера 5,7 миллионов гривен и половину 150-метровой квартиры в доме бизнес-класса на Дегтяревской, 25-А.

Другая половина квартиры изначально была записана на 80-летнего отца самой Нечепорук Анатолия Кулешова. В 2016 году бывший муж передарил ей свою долю апартаментов. А в 2018-м они с отцом продали эту квартиру за 4 миллионов гривен, и отец сразу же подарил дочери свою половину вырученных средств. Так за несколько лет вся квартира была подарена чиновнице в виде наличных.

Напомним, что ранее глава «Нацкорпуса» нардеп Билецкий получил подарок стоимостью 1,6 миллиона гривен.