В части Ингульского района Николаева до вечера не будет воды

В Николаеве из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение в части Ингульского района.
Об этом сообщает «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.
Водоснабжение будет прекращено до 17.00 по следующим адресам:
- проспект Мира от улицы Театральной до улицы Новозаводская;
- улица Театральная от проспекта Мира до проспекта Богоявленского;
- от улицы Театральной до улицы Космонавтов по проспекту Богоявленскому.
Напомним, что 17 декабря в части центра Николаева выключали воду в связи с аварийно-ремонтными работами.