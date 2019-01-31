В части Ингульского района Николаева до вечера не будет воды

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В Николаеве из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение в части Ингульского района.

Об этом сообщает «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Водоснабжение будет прекращено до 17.00 по следующим адресам:

- проспект Мира от улицы Театральной до улицы Новозаводская;
- улица Театральная от проспекта Мира до проспекта Богоявленского;
- от улицы Театральной до улицы Космонавтов по проспекту Богоявленскому.

Напомним, что 17 декабря в части центра Николаева выключали воду в связи с аварийно-ремонтными работами.

Julia Davudenko

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русскийобщество