В части Ингульского района Николаева до вечера не будет воды

В Николаеве из-за аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение в части Ингульского района.

Об этом сообщает «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

Водоснабжение будет прекращено до 17.00 по следующим адресам:

- проспект Мира от улицы Театральной до улицы Новозаводская;

- улица Театральная от проспекта Мира до проспекта Богоявленского;

- от улицы Театральной до улицы Космонавтов по проспекту Богоявленскому.

Напомним, что 17 декабря в части центра Николаева выключали воду в связи с аварийно-ремонтными работами.