«В этом году приоритет - развитие медицины. Первые шаги уже сделаны», - Алексей Савченко

Для сельских амбулаторий Николаевщины, которые строятся по программе президента Украины Петра Порошенко, направленной на развитие медицины в сельской местности Управлением здравоохранения Николаевской Областной государственной администрации уже закуплено 14 новых автомобилей «Renault Duster».

Об этом сообщает пресс-служба ОГА на странице в Facebook.

Алексей Савченко заявил, что все амбулатории в сельской местности будут иметь современные транспортные средства.

«В этом году все медицинские амбулатории, строящиеся в сельской местности, будут оснащены современными транспортными средствами. Как я и обещал ранее, в этом году на Николаевщине мы уделим большое внимание именно медицинской отрасли. Первые шаги сделаны уже в первый месяц года - за счет субвенции из государственного бюджета, после проведения тендера, уже приобретено 14 новых автомобилей «Renault Duster» для наших сельских амбулаторий. Все эти автомобили находятся на территории областной базы специального медицинского снабжения и уже скоро будут использоваться для оказания медицинской помощи жителям Николаевщины», - заявляет председатель Николаевской ОГА.

Он убежден, что уже в апреле-мае 2019 года, жители населенных пунктов, где завершается строительство новых амбулаторий, почувствуют доступность и качество первичной медицинской помощи, так как новые автомобили для медперсонала существенно ускорят и улучшат оказания медицинских услуг.

Также, Алексей Савченко напомнил, на Николаевщине удачно функционирует Центр экстренной медицины, благодаря которому есть возможность доставлять пациентов со сложными случаями в областные медучреждения где им предоставляются высококачественные медицинские услуги.

«В прошлом году, благодаря тому, что мы начали обновлять наш парк быстрых в областном Центре экстренной медицины нам удалось спасти не одну жизнь. В 2018 году нами было приобретено 7 карет «скорой помощи». В этом году мы не планируем останавливаться - будет приобретено еще не менее 30 современных автомобилей экстренной медицинской помощи. Наша цель - полностью обновить парк «быстрых» чего не делалось последние двадцать лет», - добавляет председатель Николаевской областной государственной администрации.

В ОГА напомнили, что на сегодняшний день все учреждения первичной сети, которые предоставляют услуги жителям области, подключены к системе «EHealth». Амбулатории, строящиеся также будут подключены к интернету. Кроме того, почти 5 миллионов гривен выделено на внедрение телекоммуникационных технологий - в частности, и на приобретение оборудования для применения телемедицины. Для сельских амбулаторий уже подобрано квалифицированный медицинский персонал и сейчас идет процесс заключения договоров с пациентами.