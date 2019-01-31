В Николаеве пройдет благотворительная ярмарка – собранные средства пойдут на лечение маленького Патрика

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В субботу, 9 февраля, ко дню Святого Валентина в Николаеве пройдет благотворительная ярмарка в помощь маленькому горожанину Патрику, который перенес три операции на сердце, а позже и операцию на легких.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила организатор ярмарки Елена Счастливая.

После сложных операций и длительного пребывания в реанимации Патрик потерял слух. Диагноз - двухсторонняя глухота.

Чтобы вернуть ребенку слух - нужна кохлеарная трансплантация, стоимость которой составляет 50 тысяч долларов США. На данный момент осталось собрать $16760 до марта 2019 года. 

«На ярмарке Вас ожидает:
- Изделия ручной работы мастеров и мастериц города Николаева
- Игровые зоны
-Фотозона ко дню Св.Валентина «Благотворительность в объективе» и фотосессия от профессиональных фотографов
- Встреча и развлечения с веселыми клоунами
-У ваших детей будет возможность ближе познакомиться с работой патрульной полиции и покататься на настоящей полицейской машине, посмотреть и примерять спецсредства. Вас ожидает много интересного и конечно сюрпризы!», - написала организатор ярмарки.

Ярмарка пройдет 9 февраля с 12:00 до 19:00 на улице Соборной, в Каштановом сквере. 

Также можно перевести деньги на карту ПриватБанка мамы ребенка: 4149 4390 0353 1690 Жукова Екатерина Николаевна

 

Юлия Светлая

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