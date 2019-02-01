Боевая служба, погода, спорт и многое другое: В сети показали один день из жизни николаевских десантников на передовой

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Николаевской области, показали быт своей службы на передовой.

Соответствующие фото и текст они опубликовали на странице бригады в Facebook.

Так, десантники вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил продолжают выполнять поставленные боевые задачи на линии боевого соприкосновения: держат под своим огневым контролем рубежи, ведут наблюдение за вражескими позициями, подавляют адекватным ответным огнем огневые точки противника, «когда противник начинает наглеть».

«Маруновые береты» всегда рады гостям на позициях. Новые лица, новые истории, новые эмоции разбавляют несколько однообразные боевые будни наших воинов на передовой. Спрашиваю об обстановке. - Вот! - красноречиво кивает боец ​​на мешок с опасными остатками «подарков» от оккупантов - собрали после праздников. Два мешка обломков некогда были смертоносными боеприпасами, которые с наступлением темноты прилетают из вражеских позиций напротив. - Каждый день ближе к вечеру ждем обстрелов, часы с семи и до утра. Днем - более или менее тихо, но как темнеет, начинается. С той стороны «стрелкотня», большой калибр, станковые и противотанковые гранатометы. По звуку «выходов» слышим их миномет, - продолжает воин. - Есть подозрение, что где-то работают снайперы, поэтому принимаем дополнительные меры безопасности, а не показываемся на открытых местах».

Отмечается, что на огневых позициях холодно и тихо, а серьезные, неразговорчивые военнослужащие ведут наблюдение.

«Мало слов, мало движений. Имеют все наготове для боевой работы. Автомат в руках. Патрон в патроннике. Боекомплект в итогах «разгрузки». У бойницы - оснащенный пулемет. Рядом, в нишах - «Мухи», на расстоянии руки. Бинокль, труба разведчика, карта огня. Такой, по-спартански боевой интерьер. Радейка время от времени оживает голосом старшего. - Без изменений. У меня тихо! - докладывает в определенное время. Здороваемся. - Мы и так знаем, с какой стороны ждать «прилетов», и без схем, уже давно все свои ориентиры изучили, пристреляли! Как начинается обстрел, каждый знает свое место, свой маневр, свой сектор. Как и чем прикрыть - сумеем! Враг часто провоцирует огнем - одиночным, неприцельно, хаотичным. Особенно ночью. Беспорядочная «сепарская» стрельба трассерами - чтобы спровоцировать наших на ответ, разоблачить наши огневые позиции. - Когда видим, что «насыпают», отрабатываем тем же калибром, не молчим! - уверяют воины на наблюдательном посту.

Издалека виднеется украинский флаг. Отмечается, что украинские военнослужащие установили его, чтобы «враг знал, где украинская земля». Говорят, в первый же день противник пытался уничтожить его прицельным огнем.

«Устоял. Уцелел. Здесь мы задерживаемся ненадолго, к вражеским позициям несколько сотен метров, не отвлекаем наблюдателей от их работы. Возвращаемся назад. Свободные от службы десантники шутят, позируют для фото. Не все фото в публикации, но для домашнего архива обещаю потом отдать. Спрашиваем, как и почему попали на войну. - Пришла пора! Все мои друзья отвоевали, теперь и моя очередь! Надо выполнить свой долг перед Родиной! - До войны учился в медицинском на врача. Хотел спасать жизни. И здесь спасаю жизни, по факту. Не жалею. Это история, которую мы видим, которую мы творим своими руками!»

Отмечается, что передовой досуг однообразен: время на отдых, сон, почитать с телефона. Спорт, если позволяет погода и обстановка - вот и все развлечения. Спортивный уголок - под открытым небом. Штанга, скамья, пара гантелей, перекладина - этого достаточно.

«Тонуса добавляют ежедневные хозяйственные работы, инженерное дооборудование и укрепление позиций. Это то, что «динамить» нельзя - где надо, подкопать, где надо, укрепить стенку или перекрытия. Преподнести и нарубить дров. - Это больше истощает - грязь, чистить, копать, - признаются. - Приходится воевать еще и с погодой! Укреплять стенки окопов, блиндажи, углублять переходы. А что делать? Справляемся! Погода действительно переменная - что ночью замерзает, то днем ​​превращается в вязкую грязь. Но ходы сообщения и траншеи должны быть расчищены».

«Понемногу темнеет. Спускаемся в оборудованный блиндаж. Кухонька встретила теплом, запахом еды и уютом. Кот обратился калачиком у печки. Время идет к вечеру, поэтому скоро поочередно будут приходить собратья на ужин. Сначала мы услышим шаги из-за ткани, которой закрыты двери для лучшего сохранения тепла, слова поздравления, смех, легкий чирк зажигалкой, дым сигареты и только тогда, за пару минут воин заходит на ужин. Пахнуло холодом. Автомат - на стену, горячую тарелку в руки, хлебнуть кофе - и короткое слово, как прошел день. - Сегодня было тихо!»

«А дальше - все они двинутся назад, в ночь на холодные, ветром подведенные позиции. Бодрствовать. Наблюдать. Когда надо, стрелять. От их бдительности зависит спокойствие и мир позади, спокойный сон и отдых собратьев, которые завтра изменят их на боевых позициях. Так проходит еще один день для наших защитников на передовой. Таких дней прошло много, немало ждет еще впереди. Украинские десантники не расслабляются, ведут наблюдение, крепко держат оружие в руках и готовы к любым вражеских провокациям».

Ранее сообщалось, что 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла троих бойцов – двое погибли на Донбассе.