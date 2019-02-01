В Николаевской области после смены поставщика электроэнергии в филиалах облэнерго возникли большие очереди

Очередь в "Николаевоблэнерго" Утром в пятницу, 1 февраля, в Первомайской РЭС возникла давка из-за большого количества людей.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Вячеслав Хоменко.

Как известно, с 1 января 2019 изменились лицевые счета потребителей и реквизиты для оплаты за электрическую энергию. Отныне, оплату за электрическую энергию нужно осуществлять на счета отделов ООО «Николаевская электропоставляющая компания». Оплата на счета АО «Николаевоблэнерго» не будет засчитываться, как оплата потребленной электроэнергии за январь 2019 года.

«С 20 января 2019 бытовые потребители электрической энергии получили счет-сообщение от ООО «Николаевская электропоставляющая компания» с новым лицевым счетом и с новыми реквизитами. В счете будет указана сумма рекомендованного аванса за январь 2019 года. При этом, если стоимость объема фактического потребления электроенергии больше или меньше суммы рекомендованной к оплате, в счете-сообщении предусмотрена графа «Сплачую» для внесения нужной суммы. Кроме этого, оплата счета-сообщения является согласием с условиями договора на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг с ООО «Николаевская электропоставляющая компания» и автоматически подключит потребителя к услугам компании», - сообщалось ранее.

В коридоре здания Первомайской РЭС находятся преимущественно пожилые люди. Как рассказал мужчина на видео, у некоторых из них из-за большого скопления людей ухудшилось самочувствие.

Стоит отметить, что подобная ситуация с большой очередью возникла и в Николаеве в облэнерго, о чем «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.