Путин объявил о приостановке участия РФ в ракетном договоре и о создании нового оружия

В субботу, 2 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает сайт Кремля.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем«, - заявил путин.

Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД и предложил подождать, «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира».

«Мы многократно в течение многих лет, постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности», - отметил Президент России.

По словам Путина, РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны.

«Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Генеральная Ассамблея ООН не поддержала подготовленный Россией проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.