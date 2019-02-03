«Это окружающая среда», - врач рассказал, на каком месте Николаевщина в Украине по раковым заболеваниям

Николаев занимает четвертое место по количеству онкобольных, а обуславливается это климатическими условиями.

Об этом сообщил и.о. главного врача Николаевского областного онкодиспансера Максим Безносенко в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам врача, жители юга больше поддаются ионизирующему облучению, в отличии от жителей Западной Украины, поэтому Николаев входит в первую пятерку по количеству раковых заболеваний, а на последнем месте в перечне городов Украины стоит Ивано-Франковск.

— По заболеваемости на четвертом месте наша область по Украине. Наша заболеваемость составляет 400 случаев на 100 тысяч человек. (...) Это не исторически сложилось, это не то, что у нас хуже работают, это окружающая среда. Горный климат и наш степной климат. Наши люди больше подвержены ионизирующему облучению. То есть, люди загорают, люди на пляжах. В процентном соотношении мы чаще прибываем на открытом воздухе, под солнцем. Больше времени люди в поле, люди работают. А там горы, там влажный климат, люди укрываются, ходят с длинным рукавом, - сказал Макси Безносенко.

Также врач сообщил, что чаще всего люди страдают раковыми заболеваниями кожи.

— На первом месте, как и у нас, так и во всем мире, это новообразования кожи. Из-за того, что ультрафиолет светит, все любят загорать. Мало того, люди специально посещают солярии и первое место в структуре заболеваний у нас занимает кожа – это почти одна пятая всех онкологических заболеваний. На втором месте идет рак молочной железы и на третьем месте то, на что мы можем повлиять – это рак легких, трахей, связанный с употреблением никотина, - рассказал врач.

Напомним, в Стокгольме в понедельник, 1 октября, вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Награду присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака.