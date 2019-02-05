Маск опубликовал видео первого испытания двигателя Raptor, предназначенного для космических полетов

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео первого испытания двигателя Raptor.

Об этом сообщает «Медуза».

Такие двигатели предполагается установить на межпланетный корабль Starship (фото его макета Маск продемонстрировал в начале января). Разработку Raptor компания SpaceX ведет уже несколько лет, в декабре Маск объявлял, что придуман «совершенно новый дизайн» двигателя. Предполагается, что на Starship установят три двигателя Raptor. Полет корабля вокруг Луны предварительно назначен на 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в США испытывают самый длиннокрылый самолет в мире.