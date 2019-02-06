В Николаеве двое маршрутчиков проехали через «зебру», когда по ней шла женщина с детской коляской

В Николаеве двое водителей маршрутных такси в нарушение Правил дорожного движения пересекли пешеходный переход в тот момент, когда по нем шла женщина с детской коляской.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец, который и предоставил видео нарушения.

На видео от 4 февраля зафиксировано, как женщина с детской коляской пытается перейти по пешеходному переходу через улицу Космонавтов в районе пересечения с улицей Электронной.

Когда транспорт проезжает участок, женщина, убедившись, что автомобилей близко нет, выходит на «зебру» и двигается на другую сторону улицы. Именно в этот момент несмотря на пешехода переход проезжает маршрутное такси №30, а вслед за ним - №15.

«Как им позволили возить нас и наших детей?» – возмутился свидетель.

Напомним, как в Николаеве «маршрутка» на переходе сбила пешехода.