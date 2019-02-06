Мэр Николаева уволил директора КП «Ритуальные услуги», чтобы «завести» нового человека: «Нужны кардинальные изменения»

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что на должности директора коммунального предприятия «Ритуальные услуги» должен быть новый человек, поскольку КП нужны кардинальные изменения.

Об этом он рассказал во время выездного совещания касательно деятельности баскетбольного клуба, которое состоялось в среду, 6 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаевский городской глава также добавил, что не связывает Трофанюка с нардепом от БПП Александром Жолобецким.

– Я действительно не продлил директору КП «Ритуальные услуги» контракт. И это никак не связано, и я его не связываю с народным депутатом Александром Жолобецким. У меня с Александром Александровичем отличным отношения, дружеские. Он как депутат мажоритарщик, как и другие депутаты, очень старается и помогает городу, приносит деньги в городской бюджет, на субвенции, на которые мы меняем, улучшаем жизнь в городе. Просто я считаю, что сегодня Михаил Трофанюк поработал, и мне кажется, что можно другому человеку «зайти», попробовать поработать в этой сфере, потому что там нужно сделать кардинальные изменения в этой ритуальной службе. Думаю, что все будет нормально, - рассказал Сенкевич.

- Политического подвоха здесь никакого нет, - акцентировал он.

Напомним, что в феврале 2019 года директор КП «Николаевская ритуальная служба» покинул должность, поскольку ему не продлили контракт. Сейчас обязанности директора коммунального предприятия исполняет Александр Сагайдак, который в 2013 году исполнял обязанности смотрителя Центрального городского кладбища.