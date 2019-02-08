«Власть работает для создания достойных условий жизни каждого», - замглавы Николаевской ОГА Кушнир

В четверг, 7 февраля, заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир с рабочим визитом посетил Арбузинский район, где осмотрел ход строительства новой амбулатории в Семеновке и провел ряд рабочих встреч.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Александр Кушнир пообщался с Олегом Козаком - молодым врачом, жителем Семеновки, который будет работать в новой амбулатории и уже имеет полный набор деклараций с будущими пациентами.

«Убежден, любое заведение социальной сферы - это не только здание и стены, а в первую очередь - люди, которые там работают. Приятно, что молодежь сознательно и добросовестно берется за работу в сельской местности. В свою очередь, общество приобретет своему врачу жилье. Мы же как власть, со своей стороны, будем делать все возможное для того, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в их отрасли в их родной стране», - прокомментировал Александр Кушнир на своей странице в социальной сети Facebook.

Заместитель председателя облгосадминистрации также побывал в поселке Благодатное, где посетил местной амбулатории, построенной в 2015 году при поддержке социально-ответственного бизнеса.

Как отметил Александр Кушнир, на старте децентрализации общества за счет значительного снижения налоговой нагрузки получали существенную поддержку бизнеса, однако сегодня, благодаря возможностям реформы и программы развития сельской медицины, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко, общины сами строят амбулатории достойного уровня - чтобы качественные медицинские услуги, пользование новым медоборудованием было доступно большинству сельских жителей Николаевщины.

Он также отметил те реальные изменения, которые произошли в Благодатненской объединенной территориальной общине с момента внедрения реформы децентрализации.