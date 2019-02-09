Николаевец, прошедший службу в спецназе и десантных войсках, нуждается в помощи в борьбе с болезнью

Семья николаевца Владимира Мотельчука, который в результате несчастного случая получил серьезную травму, нуждается в финансовой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер николаевской полиции Елена Бережная.

«Нужна помощь и репост. Это Владимир Мотельчук, друг моего мужа, «карповый берет», бывший спецназовец ВВ, потом служил в лётной части, в ВДВ, и который также нёс службу в АТО. Как и многих, судьба толкнула воина поехать на заработки для своей семьи — в этом году он ухал в Чехию. И там с ним случилась беда — он упал со второго этажа. В результате — перелом позвоночника и черепно-мозговая травма. Сначала кома, потом частичная парализация. Уже ему провели несколько операций и ещё несколько впереди, а также долгая дорогостоящая реабилитация. У мамы и супруги уже нет возможности оплачивать всё своими силами. И надеяться на помощь больше неоткуда. Поэтому я прошу вас, у кого есть возможность, под моё слово, помочь Вове вернуться к нормальной жизни деньгами и репостом. Он всегда был единственной опорой семьи, сейчас ему самому нужно наше плечо. Спасибо!» – написала Бережная.