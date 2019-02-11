18 февраля 2019 года в бильярдном клубе «Masse» состоится турнир на переходящий кубок журнала «Горожанин» памяти Дмитрия Дюмина.

Дмитрий Дюмин скоропостижно ушел из жизни 28 декабря 2010 года. В память о нем его отец, семья, друзья, коллеги и партнеры проводят этот турнир на переходящий кубок журнала «Горожанин». Впредь кубок по бильярду памяти Дмитрия Дюмина будет проводиться ежегодно.

Для участия в турнире приглашаются все, кто лично знал Дмитрия Анатольевича Дюмина, работал с ним, играл в бильярд.

Заявки принимаются до 18:00 17 февраля 2019 года в клубе «Masse».

Место проведения турнира: Николаев, ул. Космонавтов, 88/7Б, бильярдный клуб «Masse».

Открытие турнира: 18 февраля 2019 года, понедельник12:00.

Для справок: (067) 514-05-65 (Максим), (093) 198 03 77, (068) 114 88 30 (Юрий)