В Казанковской громаде засыпали ямы на разбитых сельских дорогах, чтобы автобус мог привезти детей в школу

В Николаевской области Казанковская громада засыпала щебнем ямы на сельских дорогах.

Об этом сообщается на Facebook-странице Казанковской громады.

Работы провели на аварийных участках дорог областного значения О-151206 – Суходолье – Лагодовка (через Скобелево) и О-151207 Казанка – Березнеговатое – Шевченково для более безопасного проезда школьного автобуса. Всего завезли около 80 тонн щебня, которым засыпали выбоины на наиболее критических участках дороги.

«Ямы на дорогах в дни непогоды наполняются водой и становятся настоящим препятствием для движения транспорта, что вызывает справедливое нарекание граждан. По поручению поселкового головы А. Асмолова… решили собственными силами, по возможности, ремонтировать поврежденное дорожное покрытие. На этих участках дороги во время зимы образовались глубокие выбоины, которые делают невозможным подвоз учащихся из сел Лагодовка, Марьяновка и Шевченково в Троицко-Сафоновскую школу. Конечно, такие меры решают проблему лишь временно и частично, однако и такой ремонт позволил вовремя подвозить 61 ученика в школу», - отмечено в сообщении.

Ремонтным работам посодействовали местные депутаты и предприниматели, некоторые из них предоставили транспорт для ликвидации ям.

Напомним, что ранее николаевец пожаловался на состояние дороги в Терновке после прокладки дренажного коллектора.