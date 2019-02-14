Николаевские морпехи показали свои умения в стрельбе из гранатометов

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Николаевские морские пехотинцы провели стрельбы из противотанковых и автоматических гранатометов.

Об этом сообщается на Facebook-cтранице Николаевского отдельного батальона морской пехоты.

«Боевое слаживание подразделений морской пехоты продолжается. Обучение, отработки, совершенствование навыков боевых стрельб расчетов станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и станкового автоматического гранатомета (АГС)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что морские пехотинцы успешно справились с поставленными задачами и готовы выполнять задачи по назначению.

Напомним, как ранее николаевские морские пехотинцы отработали десантирование с корабля.

Тарас Леонтян

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русскийобщество