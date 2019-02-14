Николаевские морпехи показали свои умения в стрельбе из гранатометов

Николаевские морские пехотинцы провели стрельбы из противотанковых и автоматических гранатометов.
Об этом сообщается на Facebook-cтранице Николаевского отдельного батальона морской пехоты.
«Боевое слаживание подразделений морской пехоты продолжается. Обучение, отработки, совершенствование навыков боевых стрельб расчетов станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и станкового автоматического гранатомета (АГС)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что морские пехотинцы успешно справились с поставленными задачами и готовы выполнять задачи по назначению.
Напомним, как ранее николаевские морские пехотинцы отработали десантирование с корабля.