Умер известный советский певец, родившийся в Николаеве

В России на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы умер народный артист РФ Сергей Захаров.

Об этом сообщает «Медуза».

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаеве, его отцом был военнослужащий. Дед Сергея в течение 30 лет был первым трубачом Одесского оперного оркестра. Затем отца перевели на космодром Байконур, где семья Захаровых прожила 13 лет.

Сергей Захаров окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, а с 1973 года стал работать в Ленинградском мюзик-холле. В 1974 году Захаров получил первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше. Популярность певцу принесло участие в фильме «Небесные ласточки», в котором он снялся вместе с Людмилой Гурченко и Андреем Мироновым.

Захаров исполнял как эстрадные композиции и романсы («Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные»), так и оперные произведения. Награжден Орденом Дружбы за заслуги в области культуры и искусства.