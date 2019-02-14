Порошенко за 2018 год прекратил гражданство более пяти тысячам украинцев, - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко за год прекратил гражданстве более чем 5,6 тысяч украинцев, а принял гражданство, а в гражданство Украины принял менее одной тысячи иностранцев.

Об этом Украинским новостям сообщили в Администрации Президента на запрос.

В АП информировали, что за год было прекращено украинское гражданство 5 637 лиц, в приняты в гражданство 988 лиц.

«Вследствие выхода из гражданства Украины - 5 105 лиц, вследствие потери гражданства Украины - 41 лица, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лица», - говорится в ответе.

Также отмечается, что по данным Государственной миграционной службы, гражданами Украины стали выходцы из 38 иностранных государств, а 95 человека были и вовсе без гражданства.

Так, в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.

Кроме того, гражданами Украины в 2018 стали 8 выходцев из Палестины, 7 из Туркменистана, 6 из Вьетнама, по 5 из Бангладеш, Емена и Индии, по 4 из Алжира, Гвинеи, Конго, Судана и Казахстана, по 3 - из Марокко и Туниса, 2 - из Монголии и по 1 - из Анголы, Ганы, Эфиопии, Камеруна, Мадагаскара, Непала и Польши.

Как отмечает Министерство иностранных дел, среди принятых в гражданство Украины иностранцев в 2018 году не было тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе проходит военную службу в Вооруженных силах и отмечен государственной наградой, или тех, чье принятие в гражданство является государственным интересом Украины.

Напомним, что ранее в Венгрии генпрокуратура открыла 370 дел против украинцев за фальшивые заявления о гражданстве.