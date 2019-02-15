В Киеве спасли бобра, который попал в капканы браконьера

В Киеве спасли бобра, который попал в капканы возле озера Серебряный кол.

Об этом сообщили в «Kyiv Animal Rescue Group».

Этот бобер долгое время живет на берегу озера, по словам активистов, его знали и местные жители, и сотрудники заведений на берегу озера.

«Днем 11 февраля сотрудники одного из заведений, обеспокоенные долгим отсутствием бобра на месте, отправились на поиски, и обнаружили, что бобер попал в капкан, установленный браконьером в черте города… Бобра вытащили на берег, после чего с него сняли капкан. В это же время за добычей пришел браконьер, который старался подойти к капкану незаметно, но был вовремя обнаружен. К сожалению, подозреваемый сбежал», - отмечено в сообщении.

В итоге бобра госпитализировали в ветклинику, у него сложный перелом передней лапы и большая потеря крови.

Напомним, что в США суд приговорил браконьера, убивавшего оленей, к ежемесячному просмотру мультфильма «Бемби».