В Николаеве жители Ракетной Рощи не могли вечером попасть домой, потому что туда не ходили «маршрутки»

В Николаеве вечером 15 февраля жители Ракетной Рощи не могли попасть домой, потому что в их микрорайон не ходили «маршрутки».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, транспорт в Ракетную Рощу перестал ходить уже в 20:00. Люди не могли уехать в свой микрорайон с остановки на 3-й Слободской, где в отдельные моменты собиралось до 50 пассажиров. Такая ситуация продолжалась как минимум до 23:00 и пока нет данных, что проблема как-то решилась.

Судя по фото, николаевцы вызвали на остановку полицию, надеясь, что она сможет повлиять на ситуацию.

Напомним, что Николаев подписал договор о покупке в лизинг 23 автобусов – мэр Сенкевич уверен, что это не решит мгновенно проблему с перевозками.