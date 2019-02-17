В Калифорнии объявили победителей седьмого ежегодного конкурса подводного фото «Ocean Art 2018»

Категория «Зеркальный фотоаппарат», 2 место. «Дружеская улыбка»

В этом году подали очень много сильных работ. На рассмотрение жюри поступило тысячи снимков от фотографов из 70 стран мира.

Об этом сообщили на официальном сайте премии.

На премирование победителей потратили более 80 тысяч долларов. Наибольшие призы - круизы, путешествия, дайвинг-пакеты, отдых на островах и специальное снаряжение для подводной съемки.

По замыслу конкурса фотографии должны не только показать красоту подводного мира, но и служить напоминанием человечеству о том, насколько этот мир хрупок, призывать к его сохранению и защите.

Лучшей работой признали фото Дункана Муррелла «Танец скатов».

«Танец скатов»

Мюррел умело использовал мягкий рассеянный свет, подчеркнув плавные движения элегантных гигантов. По словам победителя, ему удалось снять брачное поведение двух самцов - преследовали одну самку.

1 место в категории «Широкоугольное фото». «Нежный гигант» Категория «Холодная вода». «Серое лицо» Категория «Широкоугольное фото», 5 место. «Затмение»

Эта уникальная встреча состоялась в сентябре 2018 вблизи острова Реюньон в западной части Индийского океана, где горбатые киты, как правило, начинают размножаться. Самка плыла в 15 метрах ниже, а ее ребенок наслаждался своими новыми друзьями - людьми. Доверие - это то, что приходит в голову, когда животное весом около 30 тонн, на которую до сих пор охотится человечество, позволила фотографу спокойно сделать этот снимок.

Категория «Подводное искусство», 1 место. «Диско-нуди» Категория «Поведение морских обитателей», 3 место. «Родительская любовь» Категория «Голозябровые», почетная нарогода. «Овца в кадре»

Кроме того, победителей определили в 16 категориях: «Широкоугольное фото», «Макро», «Поведение морских жителей», «Портрет», «Холодная вода», «Голозябровые», «супермакро», «Рифы», «Зеркальный фотоаппарат», «Широкоугольное фото, сделано не зеркальной камерой», «Макро, сделано не зеркальной камерой», «Подводное искусство» и другие.

Напомним, что ранее телеканал National Geographic выбрал лучшие фото за 2018 год