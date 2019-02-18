Коблевские предприниматели заявили, что прокуратура уничтожает их бизнес

Предприниматели из Коблево возмутились, что органы прокуратуры своими исками благодаря несовершенному законодательству уничтожают легальный бизнес, а незаконный в этой курортной зоне продолжает процветать.

Об этом шла речь в ходе собрания представителей малого и среднего бизнеса в поселке, организаций «Единение», «Возрождение» и других, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам участников собрания, они давно стали полноправными владельцами земельных участков и имеют на эти участки все необходимые от органов власти и местного самоуправления документы, вложили свои средства в бизнес, а сейчас прокуратура активизировала подачу в суд исков о возвращении этих участков в госсобственность.

– Сегодня прокуратура, используя некорректный или не до конца отработанный водный кодекс, ввела понятие двухкилометровой зоны, в которой объекты собственности не могут существовать. И вот на основании этого открыто дело, я его показывала. Николаевской местной прокуратурой №1 открыто вот такое дело… Прокуратура не взяла во внимание, что уже есть утвержденные границы села Коблево, есть план развития поселка. Прокуратура эти документы положила под сукно. Вот в понедельник у нас суд, мы все эти документы покажем и будем дальше судиться и показывать эти процессы. Поэтому произвол явный, на лицо. Прокурорские работники, в частности в данной ситуации есть такой бывший прокурор Березанского района Дмитрий Левицкий, который работал еще во времена Януковича, можно сказать, что ученик Пшонки, и сегодня он фактически развернул вот эту кампанию по не только объекту «Виктория, – рассказала председатель Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Единение» Наталья Кожевина.

При этом бизнесмены сетуют, что стали правообладателями участков законным путем и считают не правильным то, что сейчас отвечают за действия предыдущих владельцев земли, которые получили деньги за эти участки, а сейчас фактически не несут никакой ответственности.

– А в чем собственно интерес государства, чтобы уничтожить мой личный объект, который я построила, взяла кредиты, много лет работала, оформляла документы, платила налоги, давала рабочие места? А в чем интерес государства уничтожить мой объект? И я считаю, что это реальный беспредел. Почему меня должны забирать собственность? Я когда ее покупала, тот человек, который ее продавал, он ее сам нарисовал? Ему государственный орган дал документ, который назывался свидетельством о праве на собственность. Я не знаю, как он его получил, и я не обязана это знать. Я бизнесмен, я купила, я работаю, я получила декларацию и сделала реконструкцию. Почему кто-то должен это отнять, говорить, что это незаконно. Незаконно – разберитесь, накажите того, кто мне дал такие документы. Почему мы должны за это отвечать, мы козлы отпущения в нашей стране, – сказала совладелец «Мама пляж».

– И кстати прокурорских дач там тоже много. Почему государству не интересно те объекты позабирать, а наш бизнес, который работал много лет, – возмутилась она.

Также участники мероприятия зачитали свою резолюцию, где изложено их возмущение давлением на бизнес, и собираются направить ее некоторым кандидатам в Президенты Украины, чтобы обратить их внимание на эти проблемы.

Напомним, как ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и прокурор Николаевской области Тарас Дунас раскритиковали руководство Коблевской ОТГ за халатное отношение к контролю использования земельных участков, а также обустройство прибрежной зоны в преддверии курортного сезона.