В Николаевской ГФС напомнили, что до уплаты налоговых обязательств осталось 10 дней

Главное управление Государственной фискальной службы Украины напоминает налогоплательщикам, что последний день уплаты задекларированных сумм по НДС - 28 февраля 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

«Отмечается, что в соответствии с п.203.1 ст.203 Налогового кодекса Украины плательщики налога на добавленную стоимость (далее - НДС) подают налоговую декларацию по НДС за базовый отчетный период, который равняется календарному месяцу, в течение 20 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного месяца», - говорится в сообщении.

Сумма налогового обязательства, отмеченная плательщиком налога в поданной им налоговой декларации по НДС, подлежит уплате в течение 10 календарных дней, которые наступают за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного п.203.1 НКУ.

Так, субъекту хозяйственной деятельности необходимо до 28 февраля 2019 года, включительно, уплатить сумму налогового обязательства за январь, отмеченную в поданной им налоговой декларации по НДС.

Уважаемые налогоплательщики, с целью недопущения формирования налогового долга, в случае несвоевременной уплаты налогов, не оставляйте на последний день уплату налоговых обязательств. Помните о важности своевременного расчета с бюджетом, ведь наличие налоговой задолженности нарушает права всех граждан, лишая государство источников финансирования потребностей общества.