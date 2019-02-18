Детская площадка на Флотском бульваре оказалась бесхозной – ДЖКХ Николаева проведет ремонт ее покрытия

В Николаеве покрытие детской площадки на Флотском бульваре все в дырах из-за чего дети могут получит травму. Однако в конце прошлого года, частная фирма которая установила эту площадку, отказалась от ее обслуживания.

Об этом речь шла в понедельник, 18 февраля, в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Ребенок катаясь на верхнем БАМе на детской площадке, чуть не остался без ноги. Все покрытие в ужасных дырах! Уважаемая администрация города, примите меры. Ведь эта площадка находится прямо у Вас под носом и там ежедневно играет масса детей!» - говорится в сообщении Екатерины Тимощук на странице «Contact Center при Николаевском горсовете».

В ходе совещания эту проблему озвучил первый вице-мэр Владимир Крыленко, также он поинтересовался чья это площадка.

Глава Центрального района Александр Береза отметил, что на данный момент спортплощадка ничейная и администрация района не может заниматься ее ремонтом.

— Ничья, она обслуживалась частной компанией, которая ее поставила на благотворительной основе и в конце прошлого года она сообщила, что снимает с себя все обязанности, то есть в дальнейшем не будет ее обслуживать. Нужно определиться, кто будет балансодержателем, и кто будет ее обслуживать, - сообщил Береза.

Владимир Крыленко Главы районов, Александр Береза крайний справа

Сергей Коренев При этом, директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев отметил, что пока данной площадкой занимается его департамент, «учитывая то, что это зеленая зона, но дальше…».

— Там действительно все (покрытие, - ПН) порвано, ребенок ногу сломает, это проблема. Посмотрите, что там можно сделать в аварийном порядке. Если нужно выделение денег, то давайте подумаем, как это сделать. Но на аварийные мероприятия, я думаю деньги можно найти. Залить эти латки чем-то, заклеить их, там же пластиковый настил, каучук, и он порвался. Мы понимаем, что если нога туда попадет, то может быть травма. Подумайте, - обратился Крыленко к директору ДЖКХ.

Также, и.о. главы Ингульского района Игорь Волков отметил, что нужно также определять и по балансодержателям других площадок. На что Крыленко дал поручение чиновникам подготовиться к этой встрече с городским головой Александром Сенкевичем, который в ближайшее время соберет их по этому поводу.