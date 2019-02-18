Детская площадка на Флотском бульваре оказалась бесхозной – ДЖКХ Николаева проведет ремонт ее покрытия

В Николаеве покрытие детской площадки на Флотском бульваре все в дырах из-за чего дети могут получит травму. Однако в конце прошлого года, частная фирма которая установила эту площадку, отказалась от ее обслуживания.
Об этом речь шла в понедельник, 18 февраля, в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
«Ребенок катаясь на верхнем БАМе на детской площадке, чуть не остался без ноги. Все покрытие в ужасных дырах! Уважаемая администрация города, примите меры. Ведь эта площадка находится прямо у Вас под носом и там ежедневно играет масса детей!» - говорится в сообщении Екатерины Тимощук на странице «Contact Center при Николаевском горсовете».
В ходе совещания эту проблему озвучил первый вице-мэр Владимир Крыленко, также он поинтересовался чья это площадка.
Глава Центрального района Александр Береза отметил, что на данный момент спортплощадка ничейная и администрация района не может заниматься ее ремонтом.
— Ничья, она обслуживалась частной компанией, которая ее поставила на благотворительной основе и в конце прошлого года она сообщила, что снимает с себя все обязанности, то есть в дальнейшем не будет ее обслуживать. Нужно определиться, кто будет балансодержателем, и кто будет ее обслуживать, - сообщил Береза.
При этом, директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев отметил, что пока данной площадкой занимается его департамент, «учитывая то, что это зеленая зона, но дальше…».
— Там действительно все (покрытие, - ПН) порвано, ребенок ногу сломает, это проблема. Посмотрите, что там можно сделать в аварийном порядке. Если нужно выделение денег, то давайте подумаем, как это сделать. Но на аварийные мероприятия, я думаю деньги можно найти. Залить эти латки чем-то, заклеить их, там же пластиковый настил, каучук, и он порвался. Мы понимаем, что если нога туда попадет, то может быть травма. Подумайте, - обратился Крыленко к директору ДЖКХ.
Также, и.о. главы Ингульского района Игорь Волков отметил, что нужно также определять и по балансодержателям других площадок. На что Крыленко дал поручение чиновникам подготовиться к этой встрече с городским головой Александром Сенкевичем, который в ближайшее время соберет их по этому поводу.