Уроженец Николаева, становившийся лучшим сомелье Украины, теперь работает в известном лондонском ресторане

Лучший сомелье Украины 2013 года, николаевец Дмитрий Гончарук стал незаменимым сотрудником ресторана российского экс-оппозиционера и предпринимателя Евгения Чичваркина в Лондоне.

Об этом бизнесмен признался в интервью на телеканале «Наш», сообщает интернет-журнал «NikLife».

Скандальный российский предприниматель эмигрировал в Великобританию еще в 2008 году, открыл в Лондоне винный магазин Hedonism Wines и ресторан HIDE, вошедший в 10 лучших заведений британской столицы. Рассказывая о своем бизнесе, Евгений отметил, что особо сложным стал подбор русскоязычного сомелье, который смог бы совместить в себе все качества, необходимые для работы в ресторане с мишленовской звездой. По словам предпринимателя, николаевец ему сразу понравился, когда пришел на собеседование.

- Он лучший сомелье из Украины – побеждал несколько лет назад. Это Дмитрий Гончарук и он один из двух топ-сомелье. Я не буду лукавить, есть определенная предвзятость, когда сомелье или винный специалист с Восточной Европы, потому что так или иначе советское детство у всех было и это не здорово для вкуса, - отметил предприниматель.

Однако николаевцем хозяин ресторана остался доволен. И хоть ему пришлось уволить некоторых своих сомелье, Дмитрий все еще остается в почете, ему дали должность старшего сомелье.

До победы на конкурсе сомелье Дмитрий работал в киевском ресторане Sauvage. В одном из недавних интервью британскому журналу The Drinks Business Дмитрий рассказал, что лучшей частью своей работы считает открытие новых вкусов и шанс поделиться им с гостями. К тому же, он признался, что люди, которые заказывают одно и то же вино, не пробуя ничего более, раздражают его больше всего. Однако по окончанию длинного рабочего дня Дмитрий предпочитает насладиться бокалом пива. Такая привычка появилась у него лишь после переезда в Лондон.