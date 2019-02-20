В Николаеве из-за поломки насоса часть жителей многоэтажки остались без воды – в ЖЭКе сообщили, что новое оборудование уже установили

Жители 10-этажного дома по адресу: проспект Мира, 18-А пожаловались, что из-за поломки насоса, который качает воду у них не будет воды около двух месяцев. Об этом они сообщили в комментарии «Преступности.НЕТ».

— У нас на Мира, 18А, пять дней в доме нет воды. Как обещает наш ЖЭК «Зоря» еще месяца два не будет воды. У нас сломался насос, который не качает воду до 10-го этажа. Начальник ЖЭКа Владимир Курятник он разводит руками и говорит, что насос заказывается не так быстро. Что мне делать? У меня пятилетний ребенок, как его собрать в сад, мне на работу? Ни покупаться, ни туалет смыть, ни кушать приготовить. Уже ко всем обращались, слов нет – одни эмоции. У нас недалеко Чистая вода, мы ходим там берем, уже столько денег потратили, а просить постоянно у соседей тоже неправильно, такие суммы потом платить. – пожаловалась Наталья.

Еще одна жительница этого дома также пожаловалась на эту проблему. В частности она отметила, что экс-директор ЖЭКа Кравченко украл один из насосов, после чего вода в доме была по режиму: ночью ее не было совсем, также ее отключали на пару часов днем, чтобы работающий насос мог передохнуть.

— Уже не раз разговаривали с директором ЖЭКа Курятником, который нас обманывал, даже не предупредил, что не будет воды. А сейчас мы его «приперли к стенке» и он сказал, что не знает, когда она вообще будет. Мы уже просто в отчаяние от этой безысходности. Он обещал, что сегодня будут работать люди, что вчера работали, но никого нет. А теперь больше не берет трубку. Я воду с работы ношу за километр, - возмутилась еще одна жительница дома.

В свою очередь, директор ЖЭКа Владимир Курятник в комментарии корреспонденту издания подтвердил наличие данной проблемы. При этом он отметил, что уже пришел новый насос из Ивано-Франковска, и в ближайшее время вода появиться.

— Насос пришел, сейчас устанавливаем. Там был насос один, но он сгорел и восстановлению не подлежит, я начал искать, где взять герметичный насос по всей Украине и поставил туда советского производства. Он два дня поработал и сгорел. Поэтому возникла такая проблема. Для меня это такой удар был сильный. Сейчас включаем воду, - сообщил директор ЖЭКа.

Также он отметил, что первое время вода будет с 6:00 до 23:00, а после того, как у ЖЭКа появится необходимая сумма они закупят второй насос, чтобы водоснабжение было круглосуточным.