Трампу присудили две антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль

Президент США Дональд Трамп получил две награды антипремии «Золотая малина», которая присуждается за сомнительные достижения в области кино.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Reuters».

Трампа назвали худшим актером за роли в документальных фильмах «Фаренгейт 11/9» Майкла Мура и «Смерть нации» Динеша ДʼСоуза.

«Триумфатором» премии стал фильм «Холмс и Ватсон», который получил четыре награды, в том числе в категории "»Худший фильм», а Джон Рейли, сыгравший в нем, назван худшим актером второго плана.

Приз за худшую женскую роль получила Мелисса Маккарти, сыгравшая в комедии «Игрушки для взрослых», а худшей актрисой второго плана назвали советницу Трампа Коллиэнн Конуэй.