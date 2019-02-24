В Москве прошел марш в память убитого оппозиционера Немцова – участники акции требовали освобождения политзаключенных

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, во время которого активисты скандировали «Герои не умирают!» и «Свободу политзаключенным!».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, марш памяти посетили 10,8 тыс. человек. Власти Москвы согласовала акцию. Активисты прошли от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Во время марша, участники акции скандируют: «Россия будет свободной!», «Наше имя Борис Немцов», «Борис Немцов в каждом из нас!», «Герои не умирают!», «Свободу политзаключенным!».

Также шла колонна с черным баннером «вспомним», в ней люди стояли с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.

Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщили о задержании участника марша в Москве Тимофея Петрушенко. Он рассказал, что принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием Владимира Путина, но оставил его в камере хранения. После того, как активист положил плакат и подошел к рамкам у входа на акцию, его задержала полиция. Петрушенко привезли в отдел полиции по Тверскому району.

Как известно, оппозиционера Бориса Немцова расстреляли вечером 27 февраля 2015 годы у стен Кремля. С тех пор была обнародована пока только одна запись произошедшего. При этом на ней не видно самого момента стрельбы, так как участников инцидента от камеры закрывает проезжающая мимо машина, которая ранее была названа «снегоуборочной».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Задержанные - выходцы с Кавказа Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Позже следственный комитет РФ заявил, что задержанные причастны к убийству Немцова.

В июле 2017 года убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии, его пособники также получили длительные сроки.